https://static.news.ru/photo/db451052-a956-11e9-9c4e-fa163e074e61_1024.jpg Пенни Мордонт Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия и террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) не являются главными угрозами для безопасности Великобритании, заявила министр обороны Альбиона Пенни Мордонт. По её словам, основной риск связан с устареванием политического мышления британских властей.

Она пояснила, что угрозы, с которыми сталкивается Лондон, эволюционируют с большой скоростью, усложняя задачи, стоящие перед военными страны. Министр выразила уверенность в переходе мира от «горячих» и холодных к невидимым войнам, которые ведутся в Даркнете, космосе и сфере финансов.

Лондон и его западные союзники должны быть готовы противостоять вызовам новой эпохи, подчеркнула Мордонт. Она подчеркнула важность международного сотрудничества как в сфере обеспечения безопасности, так и в экономике, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что военный конфликт между Россией и НАТО маловероятен, но всё же возможен. Снизить риски поможет усиление группировки Альянса в странах Прибалтики.