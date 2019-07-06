https://static.news.ru/photo/31847d0c-a003-11e9-9813-fa163e074e61_1024.jpg Степан Полторак Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Степан Полторак 6 июля проинспектировал ход международных учений Sea Breeze 2019, которые проходят в Чёрном море.

Степан Полторак посетил флагман отечественного военного флота фрегат «Гетман Сагайдачный». Во время визита глава оборонного ведомства заслушал отчет командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирала Игоря Воронченко об учениях, — сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Украины.

Как ранее сообщал News.ru, в акваторию Чёрного моря корабли Североатлантического альянса прибыли для участия в проводимых США и Украиной военно-морских учениях Sea Breeze 2019. В манёврах также задействованы ВМС Румынии, Болгарии, Турции и Грузии.

Российская группировка кораблей продолжает контролировать манёвры военных НАТО в северо-западной части Чёрного моря. Так, за эсминцем ВМС Великобритании Duncan и фрегатом ВМС Канады Toronto наблюдение осуществляют малый противолодочный корабль «Касимов» и сторожевой корабль «Пытливый».