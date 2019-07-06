https://static.news.ru/photo/b60f05e2-9fea-11e9-ada3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.mil.gov.ua

Министр обороны Украины Степан Полторак назначил генерал-лейтенанта Олега Вишневского на пост командующего сил логистики Вооружённых сил страны.

По его словам, эта должность очень ответственная, так как по этому направлению накопилось много работы.

Олег Вишневский имеет опыт выполнения задач как на командных, так и штабных должностях, — отметил глава ведомства.

Он добавил, что Вишневский прошёл путь до генерал-лейтенанта, занимая различные должности и имея необходимые подготовку и образование.

Ранее News.ru писал, что депутаты Верховной рады Украины не поддержали проект постановления об увольнении Полторака с поста министра обороны.