https://static.news.ru/photo/9c201b30-a715-11e9-aec6-fa163e074e61_1024.jpgУрсула фон дер ЛяйенФото: Xinhua/Global Look Press
Один из кандидатов на должность председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что покинет пост главы Минобороны Германии. Политик уйдёт в отставку вне зависимости от того, займёт ли она желанный пост или нет.
Соответствующее решение чиновница обещает принять 17 июля текущего года.
Завтра (16 июля. — News.ru) я бы хотела завоевать доверие Европейского парламента. Независимо от результата [голосования] в среду (17 июля. — News.ru) я уйду с поста министра обороны Германии, чтобы направить все свои силы на служение Европе, — написала фон дер Ляйен на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Ранее News.ru сообщал, что правительство ФРГ согласовало планирование бюджетных расходов на 2021–2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится. Это может осложнить выполнение обязательств перед НАТО.