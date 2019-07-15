Урсула фон дер Ляйен Фото: Xinhua/Global Look Press

Один из кандидатов на должность председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что покинет пост главы Минобороны Германии. Политик уйдёт в отставку вне зависимости от того, займёт ли она желанный пост или нет.

Соответствующее решение чиновница обещает принять 17 июля текущего года.

Завтра (16 июля. — News.ru) я бы хотела завоевать доверие Европейского парламента. Независимо от результата [голосования] в среду (17 июля. — News.ru) я уйду с поста министра обороны Германии, чтобы направить все свои силы на служение Европе, — написала фон дер Ляйен на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Ранее News.ru сообщал, что правительство ФРГ согласовало планирование бюджетных расходов на 2021–2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится. Это может осложнить выполнение обязательств перед НАТО.

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