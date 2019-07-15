Фото: Xinhua/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Григорий Шверк, являющийся представителем фракции «Блок Петра Порошенко», предложил распространить действие закона о люстрации на президента страны Владимира Зеленского и чиновников, которые будут занимать должности до 2024 года. Документ зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Необходимо улучшить законодательство, в частности, распространить действие закона «Об очистке власти» также и на команду, которая пришла и будет работать на Украине до 2024 года, — цитирует Шверка РИА Новости....