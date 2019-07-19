Филип Хэммонд Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд подтвердил своё решение покинуть пост руководителя ведомства до официальной смены премьера страны. Чиновник сложит с себя полномочия, если кабмин возглавит бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

Я намерен уйти в отставку до того, как премьер-министр отправится во Дворец, — цитирует Хаммонда издание Independent.

Кроме него, о своём увольнении сообщили министр юстиции Дэвид Гок и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Как ранее писал News.ru, необходимость вывести Великобританию из ЕС без соглашения с Брюсселем может потребовать приостановки работы парламента Великобритании. Такую вероятность не исключил лидер гонки за кресло премьера, экс-глава Форин-офиса Борис Джонсон.

 

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