https://static.news.ru/photo/7708c0de-ab9f-11e9-b7cc-fa163e074e61_1024.jpg Филип Хэммонд Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд подтвердил своё решение покинуть пост руководителя ведомства до официальной смены премьера страны. Чиновник сложит с себя полномочия, если кабмин возглавит бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

Я намерен уйти в отставку до того, как премьер-министр отправится во Дворец, — цитирует Хаммонда издание Independent .

Кроме него, о своём увольнении сообщили министр юстиции Дэвид Гок и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Как ранее писал News.ru, необходимость вывести Великобританию из ЕС без соглашения с Брюсселем может потребовать приостановки работы парламента Великобритании. Такую вероятность не исключил лидер гонки за кресло премьера, экс-глава Форин-офиса Борис Джонсон.