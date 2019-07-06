https://static.news.ru/photo/34afb4a6-a003-11e9-bb55-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Будапешт перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, если Киев внесёт поправки в законы об образовании и о языке. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он пояснил, что оба нормативных акта нарушают права венгров, живущих на Украине, и лишают их возможности получать образование на родном языке.

По словам министра, «языковой закон» сводит на нет шансы использовать венгерский язык в госуправлении, культуре, медиа. Поправка, которая устранит это препятствие, полностью удовлетворит Будапешт, пояснил Сийярто в интервью « Радио Свобода ».

Глава МИДа добавил, что Венгрия видит в президенте Украины Владимире Зеленском «новую надежду», поскольку его предшественник, Пётр Порошенко, проводил антивенгерскую политику.

Ранее News.ru писал, что Сийярто раскритиковал Киев за отношение к проживающим в Закарпатье венграм. Он заявил, что действия украинских властей напоминают «самые мрачные диктатуры».