https://static.news.ru/photo/e7b43dd4-9efe-11e9-afb8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что ни разу не общался с президентом страны Владимиром Зеленским. Со дня инаугурации главы государства лично политикам не довелось поговорить ни разу.

Вместе с тем, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, «это право президента — спрашивать».

До этого у меня были разговоры, мне казалось, что тогда ещё не президент Зеленский меня понял. Я набросал ему различных идей, и надеюсь, что их используют, — сказал Климкин в эфире телеканала « Прямий ».

Он отметил, что на фоне разногласий с Зеленский ушёл в «политический отпуск», однако вынужден был вновь вернуться к работе, так как необходимо было решать «рутинные вопросы во внешней политике». Он также заверил, что «дипломатическая служба всё равно работает», независимо от того, кто конкретно возглавляет её в тот или иной момент времени.

Конфликт Климкина с Зеленским, как писал News.ru, произошёл из-за того, глава МИДа не сообщил президенту об обмене нотами с Россией, связанными с украинскими моряками, задержанными в Керченском проливе.