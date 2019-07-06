https://static.news.ru/photo/c1b7970e-9fec-11e9-a7ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nicolas Economou/Global Look Press

Если Иран продолжит наращивать количество обогащённого урана, это усугубит конфликт между Тегераном и США и приведёт к наплыву беженцев в Европу. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

В частности, по его словам, Исламскую республику могут покинуть проживающие там три миллиона афганцев.

Существует риск огромной волны беженцев, которая создаст большие проблемы для Европы, — цитирует министра издание Welt am Sonntag .

Глава МИД призвал Тегеран продолжать соблюдение условий ядерной сделки. Он подчеркнул, что в противном случае отношения между Европой и Ираном ухудшатся и это нанесёт ущерб обеим сторонам.

Ранее News.ru писал, что европейские дипломаты призвали власти Исламской республики сократить запасы низкообогащённого урана. В Тегеране, в свою очередь, потребовали от ЕС выполнения своей части обязательство по ядерной сделке.