Глава МИД Люксембурга предупредил Европу о наплыве беженцев из Ирана
Сергей Попов
15:38, 06 июля 2019
https://static.news.ru/photo/c1b7970e-9fec-11e9-a7ac-fa163e074e61_1024.jpgФото: Nicolas Economou/Global Look Press
Если Иран продолжит наращивать количество обогащённого урана, это усугубит конфликт между Тегераном и США и приведёт к наплыву беженцев в Европу. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.
В частности, по его словам, Исламскую республику могут покинуть проживающие там три миллиона афганцев.
Существует риск огромной волны беженцев, которая создаст большие проблемы для Европы, — цитирует министра издание Welt am Sonntag.
Глава МИД призвал Тегеран продолжать соблюдение условий ядерной сделки. Он подчеркнул, что в противном случае отношения между Европой и Ираном ухудшатся и это нанесёт ущерб обеим сторонам.
Ранее News.ru писал, что европейские дипломаты призвали власти Исламской республики сократить запасы низкообогащённого урана. В Тегеране, в свою очередь, потребовали от ЕС выполнения своей части обязательство по ядерной сделке.