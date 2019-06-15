https://static.news.ru/photo/0a7aaae0-9047-11e9-8147-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Изменение климата является самой большой проблемой для Финляндии, заявил глава государства Саули Ниинистё. По его мнению, потепление в стране идёт слишком быстро и угрожает национальной безопасности.

В последние годы заморозки в республике не наступают даже в декабре, а первые снегопады приходят в начале января. Период настоящей зимы становится всё короче. Кроме того, увеличилось количество бурь и ураганов, а также сократилась популяция обитателей тундры, например — песцов, передаёт телекомпания « Юле ».

Для сдерживания негативных процессов власти собираются сделать Финляндию углеродно-нейтральной к 2035 году. Одним из шагов в этом направлении является отказ от использования угля для получения электроэнергии к 2029-му. Кроме того, в стране планируют стимулировать эксплуатацию электромобилей.

Австралийские аналитики считают, что изменения климата способны глобально повлиять на жизнь на Земле к 2050 году. К этому времени процесс повышения средней температуры на планете может стать необратимым, писал News.ru.