https://static.news.ru/photo/9a06ae8e-b162-11e9-b78b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Віталій Глуховеря/facebook.com

Главе полиции Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку.

Ранее Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова увольнения Виталия Глуховери. Причиной стало попавшее в Сеть видео, на котором главу Нацполиции остановили нарушение правил дорожного движения. Глуховеря вызвал подразделение специального назначения КОРД для задержания сотрудников патрульной полиции.

Я готов предоставить любую информацию по этому делу, — написал Глуховеря в Facebook.

Глава Нацполиции отметил, что не участвовал в конфликте, а лишь являлся свидетелем, пытавшимся примерить стороны. Кроме того, он подчеркнул, что всегда стоял на стороне правды.

Как писал News.ru, пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом Лексус, от имени президента Украины Владимира Зеленского позвонил главе полиции Днепропетровской области генералу Виталию Глуховере.