https://static.news.ru/photo/bb61c70e-a87e-11e9-b076-fa163e074e61_1024.jpg Фото: .facebook.com/volodymyr.ariev

Депутат Верховной рады Владимир Арьев, возглавляющий украинскую делегацию в ПАСЕ, стал жертвой карманников на Южном вокзале в Киеве. Неизвестные злоумышленники украли у него кошелёк.

Парламентарий отметил, что в полицию по факту происшествия не обращался из-за нехватки времени — ему необходимо было ехать в Винницу. Он добавил, что также нередко поступают и другие пассажиры, поэтому у правоохранительных органов нет информации точном количестве пострадавших от воров.

Ссылаясь на сообщения о подобных случаях от других пользователей Интернета, Арьев констатировал, что кражи на вокзале стали массовым явлением, а сотрудники правоохранительных органов не в силах изменить ситуацию.

Задержание грабителей и передача полиции, как на фото, которые прислал один из ограбленных, ни к чему не приводит. Доказательств при ней нет и свои права вокзальные преступники знают хорошо и без адвоката, — написал он на своей странице в Facebook.

Депутат призвал нацполицию и руководство «Укрзализныци» скоординировать свою деятельность в борьбе с карманниками и установить на вокзалах достаточно количество камер видеонаблюдения, чтобы ловить злоумышленников с поличным и привлекать их к ответственности.

Ранее News.ru писал о том, что посла России в Румынии Валерия Кузьмина обокрали в городе Сибиу. Неизвестный похитил у него кошелёк, в котором находились деньги в местной валюте и долларах, мультикарты и дипломатическая карточка.