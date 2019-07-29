https://static.news.ru/photo/9390f164-b210-11e9-a45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральная прокуратура немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт сообщила об экстрадиции в Бельгию гражданина Боснии и Герцеговины. Мужчину подозревают в причастности к терактам в Париже в 2015 году.

Фигуранта вычислили во время расследования дела о контрабанде оружия. В ней, по предварительным данным, участвовали два уроженца БиГ, пишет газета Welt .

13 ноября 2015 года боевики совершили серию нападений во французской столице и в её ближайшем пригороде Сен-Дени. Три джихадиста подорвали «пояса смертников» у стадиона «Стад де Франс», где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии.

Другая группа боевиков (не менее трёх человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Ещё трое захватили заложников в концертном зале «Батаклан». В общей сложности жертвами радикалов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Ранее News.ru сообщал, что максимальный уровень террористической угрозы установлен в итальянской столице. Полиция Рима разыскивает сирийца, который готовился устроить теракт.