https://static.news.ru/photo/d98dd4e4-a0b7-11e9-a9ce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Берлин рекомендует Ирану не принимать решения, противоречащие обязательствам Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). По мнению представителей Германии, действия республики могут подорвать ядерное соглашение.

В МИД ФРГ добавили, что к подобным шагам Ирана относится и «превышение лимита для запасов низкообогащенного урана», сообщает РИА Новости .

Власти Ирана объявили 7 июля текущего года о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи.

По его словам, в Тегеране пошли на этот шаг в ответ на невыполнение европейскими партнёрами своих обязательств по ядерной сделке. Он добавил, что обогащение начнётся уже 8 июля. Осталось решить некоторые технические моменты. В то же время Тегеран даёт странам сделки 60 дней на выполнение требований Ирана по ней.

Ранее News.ru сообщал, что Иран может восстановить ядерный реактор в Араке до кондиций, предшествовавших подписанию летом 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке, если того потребуют нужды республики.