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Берлин и Амстердам договорились объединить усилия в создании первого в истории военного интернета. Соответствующее соглашение было подписано главами минобороны ФРГ и Нидерландов Урсулой фон дер Ляйен и Анк Бейлевелд на заседании министров стран НАТО.

По данным издание ZDNet, новая спецсвязь получит название Tactical Edge Networking (TEN) и в будущем объединит в себе военные сети всех стран-членов НАТО. Сообщается, что штаб-квартиру TEN расположится в немецком Кобленце.

Как писал News.ru, НАТО утвердил окончательную военно-космическую концепцию Альянса. Генсекретарь военного объединения Йенс Столтенберг заявил, что речь не идёт о милитаризации космоса. Доктрина носит исключительно оборонный и превентивный характер, отметил он.