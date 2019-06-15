https://static.news.ru/photo/56ae47c4-8f79-11e9-baab-fa163e074e61_1024.jpg Эдвард, герцог Кентский Фото: Dutch Press Photo Agency/face to/Global Look Press

Кузен королевы Великобритании Елизаветы II принц Эдвард стал виновником ДТП около курортного города Брайтон.

По словам 21-летней студентки, которая сидела за рулём пострадавшего в аварии автомобиля Mini, «Ягуар» герцога выехал перед ней на большой скорости. Пытаясь избежать столкновения, девушка врезалась в центральную разделительную полосу.

Он неожиданно пронёсся через дорогу. Но он был так близко, что если бы я экстренно не затормозила, то врезалась бы прямо в него, — рассказала автолюбительница.

Теперь кузену королевы предстоит разбирательство с полицией.

Ранее News.ru писал о том, что в 2016 году британский принц Гарри на протяжении трёх месяцев крутил роман с моделью Сарой Энн Маклин, одновременно встречаясь со своей будущей супругой, герцогиней Сассекской Меган Маркл.