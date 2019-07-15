https://static.news.ru/photo/0394385e-a71c-11e9-93db-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Луценко Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не может быть передан России до решения суда, заявил генеральный прокурор соседней страны Юрий Луценко.

Он подчеркнул, что журналист является украинским гражданином.

Вышинский формально является гражданином Украины. Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере, до тех пор, пока суд не вынесет решение по его делу — виновен он или нет, — передаёт его словам пресс-секретарь Лариса Сарган в своём Facebook .

Луценко добавил, что, согласно данным его источников, Вышинский является тем человеком, судьба которого больше всего интересует Москву.

15 июля текущего года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что смогла поговорить с Вышинским. По её словам, мужчина находится в очень подавленном состоянии. Омбудсмен добавила, что сама пребывает в тяжёлом эмоциональном состоянии и давно такого не чувствовала.

Как писал News.ru, ранее Москалькова рассказала, что прокуратура Украины за год пребывания Кирилла Вышинского под стражей так и не представила вразумительных доказательств его вины. Кроме этого, Москалькова сообщила, что список Украины на обмен задержанными содержит 120 граждан, а российский — около 40.