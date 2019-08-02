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Генеральная прокуратура Украины 2 августа открыла уголовное дело в отношении руководителя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что Вовк обвиняется во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также в других возможных преступлениях.

Как ранее писал News.ru, на брифинге НАБУ и Генпрокуратуры Украины журналистам был представлен ролик с аудиозаписями разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева. Эти материалы, как считает следствие, доказывают, что работники Фемиды оказывали давление на различные государственные структуры страны, в том числе и на другие суды.