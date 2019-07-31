Генеральная прокуратура Украины допросит уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.
Она получила повестку о вызове в Управление специальных расследований Генпрокуратуры для проведения следственных действий в качестве свидетеля, — цитирует «Громадське» адвоката омбудсмена Андрея Тарасова.
Вероятнее всего, Генпрокуратура заинтересовалась Денисовой в связи с делом о вмешательстве судей Окружного административного суда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей и некоторых других ведомств.
Как ранее писал News.ru, на брифинге НАБУ и Генпрокуратуры Украины журналистам был представлен ролик с аудиозаписями разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева. Эти материалы, как считает следствие, доказывают, что работники Фемиды оказывали давление на различные государственные структуры страны, в том числе и на другие суды.