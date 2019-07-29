https://static.news.ru/photo/1b4fea5e-b222-11e9-9c6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: gp.gov.ua

Генпрокуратура Украины проведёт совещание, во время которого будут заслушаны материалы по делу о якобы давлении со стороны членов Окружного административного суда Киева на министерства и ведомства. Мероприятие запланировано на 30 июля, сообщил глава ведомства Юрий Луценко.

На завтра заместитель Генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу. Именно он несёт в том числе уголовную ответственность за объективность подписанного подозрения. Подписывать подозрения на основе телевизионной пресс-конференции — абсурд, — написал Луценко в Facebook .

Также он добавил, что при получении всех необходимых доказательств и полных версий запущенных в эфир протоколов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) судьи получат статус подозреваемых.

Ранее на брифинге НАБУ и Генпрокуратуры Украины журналистам был представлен ролик с аудиозаписями разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева. Эти материалы, как считает следствие, доказывают, что работники Фемиды оказывали давление на различные государственные структуры страны, в том числе и другие суды.

Детективы НАБУ и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками 26 июля. В отношении руководства и четырех судей инстанции подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых в связи с якобы вмешательством в работу некоторых судов, ведомств и министерств Украины.

Как писал News.ru, правительство Украины обжаловало решение Окружного административного суда Киева о признании национализации ПриватБанка, ранее принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, незаконной.