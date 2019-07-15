Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов был допрошен Службой безопасности Украины (СБУ) по делу о покушении на совершение госизмены.
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Ситуацию вокруг телеканала в связи с проведением телемоста с Россией продюсер охарактеризовал как «давление на свободу слова». По его словам, украинские политические партии используют её в своих целях, чтобы заработать баллы перед выборами в Раду.
Голованов также добавил, что получил повестку не только из СБУ, но и Генпрокуратуры Украины.
Ранее News.ru писал, что редакция NewsOne выступила с открытым обращением к международным журналистским и правозащитным организациям из-за давления властей на СМИ. Кроме того, в Киеве прошла акция в поддержку телеканала, участники которой попросили президента страны Владимира Зеленского встать на защиту свободы слова.