https://static.news.ru/photo/88c73caa-a6f5-11e9-8490-fa163e074e61_1024.jpg Василий Голованов Фото: instagram.com/golovanov.tv

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов был допрошен Службой безопасности Украины (СБУ) по делу о покушении на совершение госизмены.

В эфире телеканала он заявил, что о подробностях допроса рассказать не может, поскольку дал подписку о неразглашении. При этом Голованов предположил, что одним визитом в ведомство дело не ограничится.

Ситуацию вокруг телеканала в связи с проведением телемоста с Россией продюсер охарактеризовал как «давление на свободу слова». По его словам, украинские политические партии используют её в своих целях, чтобы заработать баллы перед выборами в Раду.

Голованов также добавил, что получил повестку не только из СБУ, но и Генпрокуратуры Украины.

Ранее News.ru писал, что редакция NewsOne выступила с открытым обращением к международным журналистским и правозащитным организациям из-за давления властей на СМИ. Кроме того, в Киеве прошла акция в поддержку телеканала, участники которой попросили президента страны Владимира Зеленского встать на защиту свободы слова.