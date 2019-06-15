Визит польского президента Анджея Дуды в Соединённые Штаты вновь сделал актуальной тему американского военного присутствия в Европе. В Москве традиционно выражают обеспокоенность военной активностью Штатов и обещают ответные меры. О том, где на европейском континенте прочно окопались американские военные и действительно ли они представляют угрозу России, — в материале News.ru.

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой пообещал направить в Польшу 1000 американских военнослужащих, а также новую военную технику — в том числе беспилотные летательные аппараты (БЛА). В то же время США пока не планируют создавать в Польше постоянную военную базу, несмотря на обещание Дуды потратить около $2 млрд на её строительство, которое тот дал ещё в 2018-м. Сейчас на территории страны на ротационной основе находится американская танковая бригада численностью до 3,5 тысяч человек. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность присутствием военнослужащих США в Польше и обещали «симметричный ответ», предполагающий, видимо, усиление российской группировки в Калининградской области.

Дональд Трамп и Анджей Дуда с супругами на лужайке возле Белого дома White House/via Globallookpress.com

Между тем США не собираются отказываться от военной активности в Восточной Европе — в Польше и прибалтийских странах проходят регулярные учения НАТО, в которых участвуют в том числе и американские военные. В ходе занятий отрабатывается оперативная переброска в Восточную Европу личного состава и техники в случае возникновения военной угрозы, а также взаимодействие между военнослужащими стран — членов Альянса. В Польше и прибалтийских странах находятся на ротационной основе многонациональные подразделения НАТО. Кроме того, Соединённые Штаты также планируют развивать военную инфраструктуру в целом по Европе. В бюджете 2020-го финансового года на эти цели планируют потратить до $400 млн.

Присутствие военнослужащих США на европейском континенте ни для кого не секрет, зачастую история большинства американских военных объектов тянется ещё со времён холодной войны. Тогда и было учреждено Верховное главнокомандование Объединённых вооружённых сил Североатлантического альянса в Европе. Сейчас его штаб-квартира находится в бельгийском Монсе. В то же время, как отмечают эксперты, военная активность США и НАТО в Европе, равно как и ответные меры России, — далеки по своим масштабам от аналогичной активности периода холодной войны. А европейские элементы глобальной ПРО могут быть направлены не столько против РФ, сколько на противодействие возможной ракетной угрозе со стороны «третьих стран» — например, развивающего собственную ракетную программу Ирана. Расходы Пентагона на совершенствование военной инфраструктуры в Европе также не говорят о каких-то наполеоновских планах США. Возможно, усиление военной активности Штатов и апелляция к защите от российской угрозы — часть плана Дональда Трампа, не оставляющего надежды переложить часть военных расходов на другие страны НАТО.