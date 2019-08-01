https://static.news.ru/photo/a77be26c-b443-11e9-a3d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Государственное бюро расследований возбудило новое дело в отношении Петра Порошенко, сообщил экс-замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

По его словам, Порошенко подозревают в причастности к хищениям в армии. Фигурантами дела также стали глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома» и Укрэксимбанка.

Сторона обвинения считает, что политики и чиновники сформировали преступную группу «с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовали прямо из концерна „Укроборонпром“ многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты».

Портнов отметил, что по поручению Порошенко и Гонтаревой правление Нацбанка зимой 2016 года отменило акты регулятора о валютном контроле внешнеэкономических операций и постановило, что платежи «Укроборонпрома» в офшоры могут проходить в качестве предоплаты, без валютного отчёта.

Юрист заключил, что за счёт этой схемы политикам и чиновникам удалось похитить несколько миллиардов гривен.

По его мнению, это дело является одним из самых перспективных. Он также выступил с предложением экстрадировать Гонтареву, которая в настоящее время находится в Великобритании, снять неприкосновенность с Порошенко и взять их под стражу.

Как писал News.ru, ранее экс-президент Украины в поисках защиты от уголовных дел обратился к американским лоббистским компаниям. В частности, в Стамбуле объектом его внимания стала BGR Group.