Расследование действий бывшего президента Украины Петра Порошенко ведётся в Государственном бюро расследований Украины, заявил его руководитель Роман Труба.
По его словам, ведомство проверяет информацию о получении политиком $34 млн в собственном банке, передаёт «Страна.ua». Он отметил, что эти действия выполняются в рамках уголовного дела, заведённого после сделки по продаже завода «Кузня на Рыбальском» между Порошенко и бизнесменом Сергеем Тигипко.
Силовое ведомство проверяет операции экс-лидера страны на факт уклонения от уплаты налогов и легализации незаконно полученных денег.
Ранее News.ru писал о том, что лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заподозрил президента страны Владимира Зеленского в государственной измене. Он потребовал, чтобы правоохранительные органы проверили высказывания главы Украины о том, что ему заранее было известно о возврате делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).