https://static.news.ru/photo/89c98dd8-9f52-11e9-99ca-fa163e074e61_1024.jpg Петр Порошенко Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Расследование действий бывшего президента Украины Петра Порошенко ведётся в Государственном бюро расследований Украины, заявил его руководитель Роман Труба.

По его словам, ведомство проверяет информацию о получении политиком $34 млн в собственном банке, передаёт « Страна.ua ». Он отметил, что эти действия выполняются в рамках уголовного дела, заведённого после сделки по продаже завода «Кузня на Рыбальском» между Порошенко и бизнесменом Сергеем Тигипко.

Силовое ведомство проверяет операции экс-лидера страны на факт уклонения от уплаты налогов и легализации незаконно полученных денег.