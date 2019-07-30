https://static.news.ru/photo/37f721fc-7228-11e9-aac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило бывшему президенту Петру Порошенко повестку на следующий допрос. Экс-лидера нации вызвали на 12 августа.

О том, что интерес следователей к показаниям политика не был полностью удовлетворён его предыдущим визитом, сообщают « Украинские новости » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предыдущий допрос Порошенко в ГБР состоялся 25 июня в качестве свидетеля. После этого, как писал News.ru, он заявил, что нет ни одного уголовного дела, фигурантом которого он является.

Вместе с тем, несколько дней спустя он официально отказался от положенной ему государственной охраны и вместе с семьёй покинул территорию страны. Изначально сообщалось, что Порошенко отправился на отдых в Турцию, однако вскоре стало известно, что он, минуя Стамбул, направился в Дубай. Члены его семьи вылетели двумя рейсами в Объединённые Арабские Эмираты и Германию.

Сам политик заявил, что не намерен скрываться, так как не боится своих политических оппонентов.