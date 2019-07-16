Специалисты компании «Газпром» уложили по двум ниткам 1628 км газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, прокладка по дну Балтийского моря завершена на 66,3% от его общей протяжённости, сообщили в корпорации.
Морской газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.
Завершить строительство предполагается в 2019 году.
Ранее, как писал News.ru, комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой утверждается, что проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются потенциальными средствами политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.