https://static.news.ru/photo/849d089c-a7e2-11e9-9061-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Специалисты компании «Газпром» уложили по двум ниткам 1628 км газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, прокладка по дну Балтийского моря завершена на 66,3% от его общей протяжённости, сообщили в корпорации.

Морской газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Завершить строительство предполагается в 2019 году.

Ранее, как писал News.ru, комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой утверждается, что проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются потенциальными средствами политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.