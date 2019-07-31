Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ считает себя обязанной хранить память о преступлениях нацистов. При этом он подчеркнул, что вопрос военных репараций перед Польшей для Берлина закрыт.
Соответствующее заявление дипломат сделал после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем, передаёт
Ранее News.ru писал, что Польша планирует требовать от Германии возмещения ущерба, причинённого в результате Второй мировой войны, в размере триллиона долларов. Об этом заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.