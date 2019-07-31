https://static.news.ru/photo/fdd9e514-b3b7-11e9-887e-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас и Яцек Чапутович Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ считает себя обязанной хранить память о преступлениях нацистов. При этом он подчеркнул, что вопрос военных репараций перед Польшей для Берлина закрыт.

Соответствующее заявление дипломат сделал после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Польша планирует требовать от Германии возмещения ущерба, причинённого в результате Второй мировой войны, в размере триллиона долларов. Об этом заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.