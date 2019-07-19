https://static.news.ru/photo/c3e9150c-abb8-11e9-ba0a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrea Sosa Cabrios/dpa/Global Look Press

Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Мы заявили о готовности снизить пошлины на важные промышленные товары до нуля <...> Тем самым упрёки в том, что американские пошлины на автомобили ниже, чем европейские, были бы опровергнуты, — цитирует чиновника газета Welt am Sonntag .

Руководитель ведомства также подверг критике политику президента США Дональда Трампа в области экономики. По его мнению, Белый дом хочет создавать новые рабочие места за счёт особых торговых мер.

Ранее News.ru сообщал, что правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом заявил представитель президента страны в кабмине Андрей Герус. По его словам, соответствующее решение глава государства совместно с правительством Незалежной принял «в ответ на расширение российских экономических санкций».