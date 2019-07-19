https://static.news.ru/photo/af6fa116-aa48-11e9-8113-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французские вооружённые силы привлекут гражданских специалистов, которые будут помогать моделировать вероятные угрозы будущего. Такими экспертами станут писатели-фантасты.

О нестандартной инициативе сказано в докладе Агентства оборонных инноваций Министерства обороны. Новое подразделение получит название «Красная команда» (Red Team) и будет состоять из 4-5 человек. Именно им предстоит предлагать всевозможные разрушительные и апокалиптические сценарии, передаёт РИА Новости .

Впрочем, набирать в отряд, как сказано в документе, будут исключительно адепты научной фантастики, поэтому их идеи будут именно прогнозами, а не фантазиями людей с богатым воображением. Задача писателей среди прочего будет ещё и в том, чтобы моделировать ситуации, до которых не додумались бы военные, — в части применения новейших вооружений или использования искусственного интеллекта.

Несмотря на то, что само существование «Красной команды» не будет секретным, её участники будут сохранять инкогнито, а направление деятельности останется тайной — чтобы не вдохновлять потенциальных противников и не подвергнуть опасности самих фантастов.

Осенью 2018 года, как писал News.ru, в Великобритании открыто заявили о необходимости создать кибервойска. Главной задачей бойцов цифрового фронта назвали противодействие России.