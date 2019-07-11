Франсуа де Рюжи, министр экологического перехода и бывший спикер нижней палаты парламента Франции, заявил, что погасит каждый незаконно потраченный евро, если проверка его деятельности выявит таковые.
Заявление было сделано после получасовой встречи де Рюжи с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом. В разговоре премьер подчеркнул, что «каждое должностное лицо обязано подчиняться требованиям прозрачности и образцовости». В ответ министр экологии заверил, что «погасить каждый спорный евро», если вдруг встанет вопрос о расходовании им госсредств, передаёт
Ранее News.ru писал, что премьер-министр Франции Эдуард Филипп принял приглашение приехать в Россию. Точных сроков приезда политик не озвучивал.