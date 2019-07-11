https://static.news.ru/photo/df6e384a-a413-11e9-9846-fa163e074e61_1024.jpg Франсуа де Рюжи Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Франсуа де Рюжи, министр экологического перехода и бывший спикер нижней палаты парламента Франции, заявил, что погасит каждый незаконно потраченный евро, если проверка его деятельности выявит таковые.

Заявление было сделано после получасовой встречи де Рюжи с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом. В разговоре премьер подчеркнул, что «каждое должностное лицо обязано подчиняться требованиям прозрачности и образцовости». В ответ министр экологии заверил, что «погасить каждый спорный евро», если вдруг встанет вопрос о расходовании им госсредств, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Франции Эдуард Филипп принял приглашение приехать в Россию. Точных сроков приезда политик не озвучивал.