Медики города Реймс во Франции вновь начали процедуру эвтаназии Венсана Ламбера, против которой выступают его родители. Мужчина находится в состоянии комы свыше 10 лет.
Лечащий врач Ламбера объявил родным пациента о возобновлении процедуры прекращения медицинской помощи, добавив, что процесс остановки поддержания жизни мужчины будет проведён максимально мягко, пишет
Медики станут отключать пациента от систем искусственного поддержания жизни, погружая его во всё более глубокий сон до момента физической смерти.
Ламбер находится в состоянии комы с 2008 года, когда он попал в ДТП. В 2011 году специалисты из Бельгии сочли, что надежды на улучшение состояния пациента нет. Через два года жена Ламбера дала согласие на эвтаназию, однако родители мужчины выступили против.
Как писал News.ru, в конце мая апелляционный суд Парижа удовлетворил требование родителей приостановить процесс эвтаназии Ламбера, который был начат врачами против их воли. Однако позднее Министерство здравоохранения Франции успешно обжаловало это решение.