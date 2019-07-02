https://static.news.ru/photo/c2ad5482-9cdb-11e9-ae64-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Медики города Реймс во Франции вновь начали процедуру эвтаназии Венсана Ламбера, против которой выступают его родители. Мужчина находится в состоянии комы свыше 10 лет.

Лечащий врач Ламбера объявил родным пациента о возобновлении процедуры прекращения медицинской помощи, добавив, что процесс остановки поддержания жизни мужчины будет проведён максимально мягко, пишет Agence France-Presse .

Медики станут отключать пациента от систем искусственного поддержания жизни, погружая его во всё более глубокий сон до момента физической смерти.

Ламбер находится в состоянии комы с 2008 года, когда он попал в ДТП. В 2011 году специалисты из Бельгии сочли, что надежды на улучшение состояния пациента нет. Через два года жена Ламбера дала согласие на эвтаназию, однако родители мужчины выступили против.

Как писал News.ru, в конце мая апелляционный суд Парижа удовлетворил требование родителей приостановить процесс эвтаназии Ламбера, который был начат врачами против их воли. Однако позднее Министерство здравоохранения Франции успешно обжаловало это решение.