https://static.news.ru/photo/b0ed9810-9fc4-11e9-a49e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gao Jing/Global Look Press

Более 30 департаментов в центре и на юге Франции ввели ограничения на потребление водных ресурсов в связи с угрозой засухи.

По причине установившейся жаркой погоды, отсутствия осадков и снижения уровня грунтовых вод местные власти запретили использование воды «не в приоритетных целях». В частности, для мытья автомобилей, зданий, дорог, наполнения бассейнов и других искусственных водоёмов. В ряде департаментов отказались от подачи воды в душевые на пляжах и городские фонтаны, сообщает издание Le Monde .

По мнению специалистов, из-за необыкновенно жаркого лета проблемы с водой ожидают Лион, Эльзас, Бургундию и ещё ряд регионов.

Ранее News.ru писал, что в конце июня во французском городе Карпантра температура воздуха превысила 45 °C. В ряде департаментов страны был установлен «красный» и «оранжевый» уровни опасности.