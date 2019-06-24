https://static.news.ru/photo/30b4e49c-7b83-11e9-a256-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17 направило письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В нём выражается обеспокоенность планами возвращения России в организацию.

Фонд, созданный в помощь родственникам жертв крушения малазийского Boeing 777 в небе над Донбассом, призывает политиков хотя бы выдвинуть России ряд условий. В частности, потребовать от Москвы твёрдых гарантий сотрудничества со следствием по катастрофе MH17, сообщает нидерландские издание Telegraaf .

Вопрос о возвращении делегации из России к полноценной работе в ПАСЕ будет рассматриваться 24 июня.

Ранее News.ru сообщал, что Госдума утвердила состав своей части делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ. Об этом заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, депутация включает в себя 11 представителей и столько же заместителей. Для участия в сессии ассамблеи в Страсбург, кроме Слуцкого, могут отправиться Ирина Роднина, Шамсаил Саралиев, Оксана Пушкина, Леонид Калашников, Пётр Толстой, Игорь Лебедев, Сергей Пахомов, Николай Рыжак, Светлана Журова и Вера Ганзя.