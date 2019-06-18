https://static.news.ru/photo/9db98b20-918a-11e9-8e37-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oleg Koldaev/Russian Look/Global Look Press

Неизвестные подняли флаг СССР над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю. Развевающееся полотнище было обнаружено смотрителем здания утром 17 июня.

Служба безопасности отнеслась к случившемуся со всей серьёзностью. По словам начальника охраны муниципалитета Густава Сундмана, на место была вызвана полиция, сообщает телеканал « Царьград ».

В настоящий момент в Тэбю выясняют, кто мог поднять флаг Советского Союза при том, что допуск в здание имеют только служащие муниципалитета.

Ранее News.ru сообщал, что поправки к закону, запрещающие на мероприятиях и в общественных местах носить форму тоталитарных режимов, в том числе форму Красной армии, рассмотрела комиссия по правам человека и общественным делам сейма (парламента) Латвии. Под запретом на ношение также оказались кители работников НКВД и других правоохранительных органов СССР. Внесён запрет и на использование изображения красной звезды в сочетании с серпом и молотом.