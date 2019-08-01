https://static.news.ru/photo/e35c5abc-b463-11e9-aead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vesa Laitinen/Helsingin Sanomat/Global Look Press

Ужесточение Финляндией визового режима для россиян — политическое решение. Одной из причин такого решения могла стать попытка получить доступ к данным туристов, заявил финский политолог и правозащитник Йохан Бекман.

Он назвал действия Хельсинки грубыми и неконструктивными, указав на то, что теперь «каждый россиянин, который хочет получить визу, должен будет принести папку документов, где есть информация о работе, банке, семье».

Это может быть полезно разведывательным структурам Запада. В самой Финляндии внешней разведки нет, — цитирует Бекмана телеканал « 360 ».

При этом он подчеркнул, что Россия, наоборот, упрощает систему въезда для финнов, которые, по его словам, очень любят бывать в Санкт-Петербурге, Выборге, Карелии.

Ранее News.ru писал, что власти Финляндии ужесточают правила получения россиянами шенгенской визы. С 1 сентября у соискателей будут запрашивать все необходимые сопроводительные документы, согласно директивам Евросоюза.