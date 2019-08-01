https://static.news.ru/photo/7cc8a1c6-b43f-11e9-bf12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Levin Iglut/Golden Crown/Fer/Global Look Press

Власти Финляндии ужесточают правила получения гражданами РФ шенгенской визы. У россиян будут запрашивать все необходимые сопроводительные документы, согласно директивам Евросоюза.

Речь идёт о проездных билетах, документах, подтверждающих проживание на время поездки, справке о доходах и выписке из банка. Кроме того, желающие получить визу должны будут представить описание маршрута поездки. Ранее все эти документы требовались только в исключительных случаях.

Обновлённые требования к сопроводительным документам на английском и русском языках будут опубликованы на сайтах визовых центров Финляндии в РФ в августе, сообщается на сайте МИДа страны.

Нововведение начнёт действовать с 1 сентября. Причины ужесточения правил в ведомстве не разъяснили.

Ранее News.ru пиал, что финские пограничники задержали гражданина России за подделку документов и превышение сроков пребывания в шенгенской зоне. Власти страны приняли решение депортировать нарушителя и закрыть ему въезд в страну сроком на три года.