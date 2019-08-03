Финляндия выразила сожаление из-за инцидента с её кораблём Hämeenmaa. Он случайно попал в территориальные воды России. Инцидент произошёл 1 августа текущего года.
Экипаж минного заградителя, выполняя обязанности по охране госграницы, почти на 600 м углубился в акваторию, подконтрольную Москве, пишет
Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию. Финский флот начал расследование по этому вопросу, — говорится в сообщении.
Глава штаба ВМС северной страны Туомас Тииликайнен объяснил, что поступок военных не имел злого умысла и не являлся провокацией.
Ранее News.ru сообщал, что Финляндия не считает требования к документам россиян, подающих заявки на шенгенскую визу, сложными и неоправданными. При этом Хельсинки надеются попасть в список стран, граждане которых смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе.