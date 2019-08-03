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Лидер Украины Владимир Зеленский предупредил членов своей партии «Слуга народа» о недопустимости «договорняков» по различным вопросам, а также об ответственности за прогулы.

У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, насколько серьёзная на них ответственность. <...> Чтобы они об этом (о «договорняках». — News.ru) даже не думали, когда какие-то мужчины...