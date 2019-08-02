https://static.news.ru/photo/7def7534-b52f-11e9-956c-fa163e074e61_660.jpg Фото: acebook.com/FinnishEmbassyMoscow

Финляндия не считает ужесточение требований к документам россиян, подающих заявки на шенгенскую визу, сложными и неоправданными. При этом Хельсинки надеются попасть в список стран, граждане которых смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе.

По словам руководителя консульского отдела финского МИДа Паси Туоминена, включение Финляндии в список является очень важным.

Он прокомментировал ужесточение требований к российским документам. Финляндия, отметил дипломат, придерживается общих шенгенских стандартов. Хельсинки отложили их внедрение до того момента, когда туристы из РФ будут менее затронуты. Туоминен уверен, что россиянам будет не сложно предоставить необходимые бумаги, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила кабмину увеличить срок пребывания иностранных туристов по электронной визе. Об этом сообщил её советник Дмитрий Горин.