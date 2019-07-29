https://static.news.ru/photo/ff07e5bc-b1e6-11e9-afd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aliona Nikolaievych/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский культурный фонд (УКФ) оказал поддержку новому проекту актёра Дмитрия Мухарского. Он срежиссирует художественно-историческую картину «Я — Бандера».

В настоящее время работа над фильмом только началась. Создателям предстоит написать сценарий, выбрать локации для съёмки, которые были связаны с жизнью националиста.

По словам авторов, в ленте будет использовано множество неизвестных ранее фактов из жизни и деятельности Бандеры, которые основаны на архивных документах. Согласно задумке Мухарского, фильм «представит миру красивый, сильный, трудолюбивый и добрый народ» Украины.

Главную роль исполнит сын режиссёра Антон Мухарский. Кроме того, для участия в фильме приглошены Богда Бенюк, Александр Заднепровский, Владимир Нечипоренко и Анатолий Гнатюк.

Степан Бандера — украинский политический деятель. Он являлся создателем украинского националистического движения, а также сотрудничал с нацистами во время Второй мировой войны.

Ранее News.ru писал, что посольство Польши на Украине выразило официальный протест после показа на государственном телеканале «Перший» программы «Рассекреченная история: страсти по Бандере», участники которой пытались создать положительный образ руководителя Организации украинских националистов (запрещена в РФ). Дипмиссия направила письмо на имя руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании.