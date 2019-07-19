https://static.news.ru/photo/7efd2046-abb3-11e9-a912-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Члена правления Русского союза Латвии Александра Филея могут осудить за пост в социальной сети, в котором он поздравил жителей прибалтийской страны с годовщиной освобождения от диктаторского режима советской армией.

Служба государственной безопасности возбудила уголовное дело в отношении Филея за сообщение в Facebook, в котором он поздравляет читателей с годовщиной 17 июня 1940 года — датой, когда, по его словам, «советская армия освободила Латвию от диктаторского режима», сообщает агентство BNS .

Дело заведено по заявлению представителя «Нового Единства» Дмитрия Голубева по статье 74.1 Уголовного закона, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы за действия, «публично прославляющие, отрицающие, оправдывающие военные преступления СССР против Латвии и её жителей».

Ранее News.ru сообщал, что МИД Латвии выразил протест в связи с планами РФ устроить в честь освобождения Риги от фашистов салют. Власти прибалтийской страны осудили попытки оправдания Россией преступлений, совершённых Сталиным и Гитлером. Посольство РФ в Латвии, в свою очередь, выразило недоумение в связи с такой реакцией страны.