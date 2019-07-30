https://static.news.ru/photo/cf7a79fa-b37a-11e9-bf48-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Филарет Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский патриарх Филарет, который настаивает на том, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) не прекратила своё существование, обратился к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой продлить регистрацию религиозной организации. Предстоятель решил сделать это, когда до него «дошла информация», что Минюст намерен аннулировать регистрационную запись.

Филарет заявил, что ни руководство новой Православной церкви Украины (ПЦУ), ни созданная им ликвидационная комиссия, которая вынесла решение о ликвидации УПЦ КП, не имеют к возглавляемой им церкви никакого отношения.

По мнению священнослужителя, его религиозная организация имеет право на существование «на основании закона о свободе совести», передаёт ТАСС .

Он напомнил, что 20 июня состоялся поместный собор, принявший постановление о продлении деятельности УПЦ КП и выход её из состава ПЦУ.

Между тем, министерство культуры Украины обнародовало специальное заявление , в котором, «опережая появление и тиражирование заявлений о якобы возобновлении деятельности бывшей Украинской Православной Церкви, напомнило о ликвидации Киевского патриархата.

В заявлении ведомства сказано, что запись об этом была сделана в «Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований»

В Минкультуры сослались на решение Священного Синода ПЦУ от 27 июля и на итоги Поместного собора самой УПЦ КП от 15 декабря прошлого года, где было принято решение о присоединении к ПЦУ.

В июне, как писал News.ru, поместный собор УПЦ КП принял решение об отказе от томоса, признав его не соответствующим статусу автокефальных церквей. Вслед за этим Синод ПЦУ лишил Филарета канонических прав управления Киевской епархией и объявил о переподчинении всех монастырей и приходов, которые раньше подчинялись ему. Вскоре Филарет обратился в суд с требованием восстановить Киевский патриархат.