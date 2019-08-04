https://static.news.ru/photo/c9d06db4-b75f-11e9-a237-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Филарет Фото: Diego Herculano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава неканонической церкви Украины Филарет Денисенко просит прихожан защитить его и Киевский патриархат от нападок лидера новой церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко.

Об этом Филарет заявил во время службы во Владимирском соборе Киева.

Я обращаюсь к вам. Я служил вам 53 года в соборе, не пропускал ни одной литургии, ни одного служения. Поэтому я прошу вас: защитите, в первую очередь, Киевскую патриархию и защитите меня как патриарха, — цитирует его слова « Интерфакс ».

Чиновники экс-президента Украины Петра Порошенко не дают сторонникам Киевского патриарха молиться и выгоняют их со служб в храмах.

По мнению лидера неканонической церкви, томос «ничего, кроме разрушения самого Киевского патриархата, не дал». По его словам, ни этот документ, ни саму ПЦУ до сих пор не признала ни одна поместная церковь.

Раньше мы были независимой, свободной и непризнанной церковью. А сейчас мы и зависимы, и не признаны, — подчеркнул он.

В июне 2019 года поместный собор УПЦ КП принял решение об отказе от томоса, признав его не соответствующим статусу автокефальных церквей. После этого Синод ПЦУ лишил Филарета канонических прав управления Киевской епархией. Кроме того, было принято решение о переподчинении всех монастырей и приходов.

Как ранее писал News.ru, в конце июля Филарет попросил Минюст восстановить Киевский патриархат. Он обратился к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой продлить регистрацию религиозной организации.