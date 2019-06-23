https://static.news.ru/photo/1583b868-95cf-11e9-b47f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Патриарх Филарет обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Он попросил главу МВД защитить права и свободы верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Священнослужитель считает, что полиция должна дать правовую оценку действиям Православной церкви Украины, а также гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП и исключить церковное рейдерство.

В своём обращении, опубликованном в Facebook протоиерея Николая Лагодича, Филарет заявляет, что представители ПЦУ силой захватили помещение Свято-Феодосиевского монастыря, а также Успенского храма в Киеве.

Как ранее писал News.ru, Филарет открыто признал, что новая религиозная структура страны фактически не имеет автокефалии, так как не признана ни одной из поместных православных церквей за исключением Константинополя. При этом, отметил он, томос ПЦУ «имеет по названию», но канонической так и не стала.