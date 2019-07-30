https://static.news.ru/photo/ab87ba34-b3a3-11e9-bf99-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет назвал незаконным решение о снятии с регистрации религиозной организации. В связи с этим священнослужитель подал в суд на министерства культуры и юстиции Украины.

По словам Филарета, для принятия такого решения необходимо его личное обращения в эти ведомства. Он подчеркнул, что суда пока не было, но иск был подан, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Филарет обратился к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой продлить регистрацию УПЦ КП. Предстоятель решил сделать это, когда до него «дошла информация», что Минюст намерен аннулировать регистрационную запись.