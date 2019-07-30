Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет назвал незаконным решение о снятии с регистрации религиозной организации. В связи с этим священнослужитель подал в суд на министерства культуры и юстиции Украины.
По словам Филарета, для принятия такого решения необходимо его личное обращения в эти ведомства. Он подчеркнул, что суда пока не было, но иск был подан, передаёт
Ранее News.ru писал, что Филарет обратился к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой продлить регистрацию УПЦ КП. Предстоятель решил сделать это, когда до него «дошла информация», что Минюст намерен аннулировать регистрационную запись.