https://static.news.ru/photo/4a031406-91df-11e9-b079-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Diego Herculano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет открыто признал, что новая религиозная структура страны фактически не имеет автокефалии, так как не признана ни одной из поместных православных церквей за исключением Константинополя. При этом, отметил он, томос ПЦУ «имеет по названию», но канонической так и не стала.

Священнослужитель выразил мнение, что Вселенский патриарх Варфоломей ввёл в заблуждение верующих Украины.

Не признаёт ни одна церковь. Не только Русская, но и Элладская, Иерусалимская, Александрийская, Сербская, Румынская, Болгарская, Албанская, Польская, Грузинская. Никто не признаёт. И потому хвастаться тем, что у нас есть томос об автокефалии, не стоит, — цитирует Филарета РИА Новости .

Он также указал на то, что с главой ПЦУ митрополитом Епифанием «никто не служит, кроме Вселенского патриарха».

Разногласия между Епифанием и Филаретом обострились после попытки последнего восстановить патриархат, митрополитом которого тот был до объединительного собора украинских церквей, который состоялся в конце 2018 года.

Почётный патриарх обвинил главу ПЦУ в обмане и новом расколе. По его словам, в новой церкви ему была отведена роль внутреннего руководителя, а его оппонент должен был представлять структуру за границей. Однако, уверен Филарет, Епифаний узурпировал власть.

Предстоятель ПЦУ, наоборот, заявляет о том, что именно его задача возглавлять новую структуру, в то время как его оппонент является лишь почётным патриархом. Епифаний уверен, что никакого раскола в новой церкви нет, однако выразил опасения, что дальнейшее раскачивание ситуации может привести к отзыву томоса у Украины.

Ранее, как писал News.ru, Филарет отказался признавать полученный от Константинополя документ об автокефалии. По его словам, голосовавшие за него священнослужители не знали точного содержания документа. В противном случае они не стали бы высказываться за переход «от одной зависимости в другую».