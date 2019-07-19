https://static.news.ru/photo/7b67ef40-aa20-11e9-9f70-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Россиянин Роман Ружечко, задержанный в Вильнюсе в связи с делом о загрязнённой нефти в трубопроводе «Дружба», попросил политического убежища в Литве, сообщила представитель Вильнюсского городского участкового суда по связям с общественностью Риманте Краулише.

В четверг (18 июля. — Ред.) суд разрешил арестовать Р. Ружечко на три месяца. Он попросил политическое убежище, — цитирует сотрудницу RT .

Подозреваемый был объявлен в международный розыск. Следствие считает, что именно он руководил преступным сговором с целью загрязнения нефти и завербовал остальных подозреваемых, проходящих по громкому делу.

Проблемы с качеством российской нефти были впервые зафиксированы 19 апреля. По данным концерна «Белнефтехим», содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Дружба» нефти превышало предельные показатели в десятки раз. Россия была вынуждена приостановить поставки в несколько стран. Некоторые из них потребовали компенсации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что российские НПЗ получали некачественную нефть ещё до проблем в трубопроводе «Дружба». В частности, повышенная концентрация хлоридов была зафиксирована в системе «Транснефти» за несколько недель до того, как об этом объявила Белоруссия, писал News.ru.