https://static.news.ru/photo/a08ccab0-9ced-11e9-b18d-fa163e074e61_1024.jpg Марк Цукерберг Фото: Jack Chan/Chine Nouvelle/Global Look Press

Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало компанию Facebook Ireland Limited за нарушение закона о защите социальных сетей. Сумма штрафа составила €2 млн.

По данным немецких властей, компания не выполнила правила публикации отчётности о работе с противозаконным контентом за первую половину 2018 года. Данные Facebook не отражают полного количества жалоб пользователей на посты с незаконным содержанием.

Это, в свою очередь, искажает картину масштабов противозаконного контента и представление о борьбе с ним социальной сети. Кроме того, нарушения коснулись принятия жалоб и содержания отчётов о компетентности сотрудников, ответственных за работу с пользователями, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, член Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич пожаловался в Генпрокуратуру на появление в соцсетях материалов, якобы оскорбляющих госсимволику. Всего речь идёт о более 100 подобных публикациях.