Украинский лидер Владимир Зеленский завершил своё первое европейское турне в качестве президента. В ходе поездки он встретился с главами Франции и Германии и обсудил с ними перспективы «нормандского формата». Договорённости о проведении в ближайшее время встречи «четвёрки» вроде бы достигнуты, однако теперь Зеленскому предстоит обсудить их с Владимиром Путиным. Возможно, двум лидерам удастся встретиться уже на этой неделе, хотя позиции Москвы и «западных партнёров», как и прежде, не располагают к компромиссу.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Зеленский заявил, что Киев по-прежнему готов к обсуждению и выполнению Минских соглашений. Однако он подчеркнул и важность сохранения санкционного давления на Россию для достижения мирного выхода из кризиса.

Я понимаю, что невозможно установить мир военным путём. Единственный ключ к миру — дипломатическое и санкционное давление. Вот почему я прошу его сохранить. И я очень надеюсь, что французское председательство в «Большой семёрке» в этом году будет способствовать этому, — отметил украинский лидер.

Макрон, в свою очередь, напомнил, что Франция всегда выступала за сохранение санкций, но всё же не заинтересована в возможном выходе России из Парламентской ассамблеи Совета Европы, так как это, по его мнению, стало бы ударом, в первую очередь, по российским гражданам, НКО и активистам, а не по властям.

Jack Chan/Global Look Press

Тема санкционного давления стала основной и в ходе встречи Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 18 июня. Заявление немецкого лидера было ещё более конкретным и жёстким, чем слова французского президента.

Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, в последнее время не достигнут прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернётся в Украину, — подчеркнула Меркель на совместном брифинге.

Канцлер также подтвердила приверженность мирному разрешению конфликта. Но как бы Зеленский, Макрон и Меркель ни желали вновь войти в русло «нормандского формата», очевидно, последнее слово в восстановлении его работы за Россией. Москва же встречи «четвёрки» в последнее время не форсирует и даже высказывает сомнения в их целесообразности. Так, например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале июня заявил, что этот формат пока весьма нерезультативен — из-за того, что Киев до сих пор не спешил с выполнением Минских договорённостей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил важность закрепления уже имеющихся соглашений.

Перед тем как собираться в «нормандском формате» в очередной раз, надо как минимум с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чём договаривались раньше.

Помимо этого, подчеркнул глава МИДа, ключевой механизм выполнения Минских соглашений — трёхсторонняя (ОБСЕ, Россия, Украина) контактная группа. Это, по словам Лаврова, «единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ». К слову, ближайшее заседание группы назначено уже на 19 июня. Ожидается, что в ходе встречи будет подписано новое соглашение о прекращении огня в Донбассе. Если это произойдёт, то, возможно, Москва вновь вернётся к идее возобновления работы в «нормандском формате». Впрочем, как отмечал в беседе с News.ru украинский политолог Кирилл Молчанов, до окончания выборов в Раду встреч «четвёрки» всё равно ждать не стоит. Затем любые возможные договорённости в рамках минского процесса потребуют одобрения в украинском парламенте. И тогда многое будет зависеть уже от политической воли Зеленского.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский Kay Nietfeld/Global Look Press

Выступая на пресс-конференциях и с Макроном, и с Меркель, президент Украины не стал развёрнуто рассказывать о своём плане по реализации Минских соглашений, хотя, полагают аналитики, он у него наверняка есть и за закрытыми дверями с западными лидерами обсуждался. Возможно, теперь Зеленский хотел бы обсудить свои идеи с Путиным. Теоретически шанс на их встречу в самое ближайшее время есть: ходят слухи, что оба лидера прибудут 21 июня в Минск на открытие II Европейских игр. Впрочем, пока это лишь спекуляции. Лукашенко действительно отправил приглашение Путину, однако Кремль визит президента РФ ещё не подтвердил. Что же касается Киева, то там о приглашении Зеленского в Белоруссию официально не сообщали.