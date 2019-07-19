https://static.news.ru/photo/98c3753c-aa20-11e9-893b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federico Gambarini/Global Look Press

ЕС намерен до конца текущего года разработать меры по снижению рисков в работе сети 5G, рассказал еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг. По его словам, 24 страны ЕС из 28 уже предоставили свою оценку возможных угроз.

Мы переходим к следующему этапу — анализу этих оценок и определению на европейском уровне ключевых структур, которые будут иметь влияние на функционирование систем 5G, степень уязвимости ключевых компонентов этих сетей, — цитирует чиновника ТАСС .

Технология 5G обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с нынешними сетями. Это новое поколение связи, продолжающее развитие стандартов GSM, 3G, 4G/LTE. Планируется, что коммерческая эксплуатация 5G начнётся после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах 5G достигала 25 Гбит/с.

Ранее News.ru сообщал, что концерн «Созвездие», входящий в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех», объявил о начале разработки отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи (5G).

В начале июня текущего года «Ростелеком» объявил о сотрудничестве с Tele2 и Ericsson. Компании займутся совместным созданием тестовой зоны 5G в Москве в июле–октябре 2019 года. Она будет расположена на Тверской улице от станции метро «Охотный Ряд» до «Маяковской» и в парке «Зарядье».