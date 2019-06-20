https://static.news.ru/photo/18080dae-9364-11e9-ab77-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Срок действия санкций, введённых Евросоюзом в отношении России из-за возвращения в её состав Крыма, продлены на год.

Согласно заявлению Совета ЕС, ограничительные меры будут действовать до 23 июня 2020 года. Они предусматривают запрет на импорт в страны сообщества товаров из Крыма, на любые инвестиции на территории полуострова, а также на экспорт в регион товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, нефтедобычи и в ряде других сфер.

Кроме того, европейским судам запрещено заходить в крымские порты, а самолётам – совершать посадки в аэропортах, за исключением экстренных случаев, сообщает RNS .

Как ранее писал News.ru, о продлении санкций в отношении России говорила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом она подчеркнула, что усиление существующих ограничений не планируется.