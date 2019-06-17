https://static.news.ru/photo/e8d78bce-90eb-11e9-9f2b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Институт исследований в сфере безопасности Евросоюза (EUISS) считает, что Россия виновна в «хаосе и беспорядке», с которым ЕС столкнулся ещё в 2014 году из-за кризиса нелегальных мигрантов.

Как предполагает автор соответствующего доклада, возможно, непосредственной угрозы «вторжения» на территорию Европейского союза нет, но на его границах «от Калининграда до эксклавов в Северной Африке зреет хаос».

По его мнению, число нелегалов в Европе значительно возросло не без помощи России, которая намеревалась дестабилизировать обстановку в регионе.

Как считает источник в российском МИДе, все эти обвинения говорят о деградации EUISS, который претендует на «интеллектуальную самостоятельность», однако демонстрирует сильную зависимость от антироссийской политической конъюнктуры, преобладающей на Западе.

Он подчеркнул, что именно поэтому весь доклад института состоит из «пропагандистских штампов».

Источник возмутился, что автор доклада называет РФ пособником нелегальной миграции в Евросоюз, однако не приводит никаких доказательств, которых просто не существует, передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что Мексика дала обещание разместить по всем границам, включая южную, силы Национальной гвардии для защиты от нелегальных мигрантов.